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غانتس يعين الجنرال أمير برعام بمنصب نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية

i24news

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وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس يجتمع مع الجنرال امير برعام 24/10/2022
Ariel Harmoni/Ministry of Defense.وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس يجتمع مع الجنرال امير برعام 24/10/2022

جاء هذا التعيين بعد توصية من رئيس هيئة الاركان الحالي كوخافي والقادم هرتسي هاليفي

قرر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم تعيين الجنرال أمير برعام لنائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية القادم هرتسي هاليفي، وذلك بعد توصية من رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي والرئيس القادم، وقال غانتس :"الجنرال برعام، والذي أعرفه منذ عشرات السنوات، ضابط ممتاز، ولديه خبرة تشغيلية واسعة، قاد خلال السنوات الأخيرة عمليات واسعة وناجحة في المنطقة الشمالية، وتوجد لديه كافة الصفات المطلوبة لأداء مهامه وشغل مهمة نائب رئيس هيئة الأركان". 

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واضاف وزير الأمن "لدولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي يوجد تحديات أمنية كبيرة، تتطلب النهوض بمبنى القوةـ، واستمرارية قيادة في الجيش الإسرائيلي، وإدارة سليمة للقوة العاملة والموارد الأمنية. لذلك، قررت قبول توصية رئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي والجنرال هرتسى هاليفي رئيس هيئة الأركان القادم". 

برعام ذي الـ53 عاما التحق بالجيش الإسرائيلي عام 1988، وشغل في منصبة الأخير قائد المنطقة الشمالية، وهو منصب شغله من عام 2019 حتى الشهر الماضي، وشغل عدد من المناصب الهامة الأخرى في الجيش . 

وصادقت أمس الحكومة الإسرائيلية على تعيين هرتسي هاليفي بمنصب رئيس هيئة الأركان الـ23 للجيش الإسرائيلي، وذلك بعد مصادقة اللجنة الخاصة لتعيينات كبار المسؤولين، وسيستبدل في 17 كانون ثاني/يناير الرئيس الحالي آفيف كوخافي. 

 

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