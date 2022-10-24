رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إسرائيل ستصبح موردا هاما للغاز لأوروبا في المستقبل القريب"

يائير لبيد:"يجب أن نعمل معًا لإيجاد حلول للطاقة الخضراء والمتجددة على المدى المتوسط ​​والطويل".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل ستصبح موردا هاما للغاز لأوروبا في المستقبل القريب"، خلال اجتماع في تل أبيب مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وفقا لبيان صحفي لمكتب لبيد.

وأكد يائير لبيد أن "إسرائيل ستوقع الخميس الوشيك على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التفاوض عليه برعاية الولايات المتحدة، والذي سيمهد الطريق لاستغلال حقول الغاز في شرق البحر المتوسط".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه "يجب أن نعمل معًا لإيجاد حلول للطاقة الخضراء والمتجددة على المدى المتوسط ​​والطويل".

وفي السياق أفادت تقارير صحفية عن "احتمال توقيع الخميس الوشيك في رأس الناقورة، ( جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل) حيث تتمركز قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)"دون أن يحدد شروط التوقيع على نص الاتفاق.

بعد مفاوضات مكثفة غير مباشرة برعاية الولايات المتحدة، أعلنت إسرائيل ولبنان في وقت سابق من هذا الشهر أنهما توصلا إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين الجارين ، وإزالة العوائق أمام استغلال حقول الغاز في المتوسط.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد زارت إسرائيل في في يونيو/حزيران المنصرم ، للترويج لاتفاق لتصدير الغاز الطبيعي عبر مصر لتقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري من روسيا، في أعقاب الحرب في أوكرانيا.