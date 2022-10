القوات الإسرائيلية تدمر معمل قنابل لـ "عرين الأسود" في نابلس ومقتل خمسة مسلحين

شنت قوات الأمن الإسرائيلية غارة ليلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، ودمرت موقعا لتصنيع المتفجرات تابعا لمجموعة عرين الأسود.

وقال المتحدث باسم الجيش إن القوات الإسرائيلية ووكالة الأمن الإسرائيلية ووحدة الشرطة الخاصة شاركوا في العملية المشتركة. وداهموا مخبأ كان يستخدم كمقر ومعمل قنابل لمنظمة عرين الأسود في نابلس.

وبحسب بيان للجيش فقد ورد أنه "تم استخدام الموقع من قبل العناصر الأساسية لجماعة "عرين الأسود" "الإرهابية". وأن "القوات فجرت موقع تصنيع العبوات الناسفة".

واندلعت اشتباكات بين القوات الفلسطينية ومسلحين فلسطينيين، مما أسفر عن مقتل خمسة من أعضاء الحركة وإصابة العشرات، بحسب تقارير فلسطينية. يظهر فيديو تبادل إطلاق نار كثيف بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين قاموا برشق الحجارة باتجاه الجيش وإحراق الإطارات.

وأوضح البيان أن "القوات ردت بالذخيرة الحية تجاه المسلحين المشتبه بهم الذين أطلقوا النار عليهم"، مشيرا إلى أن عرين الأسود مسؤول عن تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار في نابلس وخارج المدينة في الأسابيع الماضية، من بينها تلك التي قتلت الرقيب أول عيدو باروخ (20 عاما).