دراسة إسرائيلية: البيانات الجيومغناطيسية تؤكد الروايات التوراتية

دراسة:"الحملات العسكرية للمصريين والآراميين والآشوريين والبابليين كانت صحيحة بالفعل، بحسب الرواية التوراتية"

أكدت دراسة إسرائيلية باستخدام أداة تأريخ مغناطيسية أرضية جديدة الروايات التوراتية عن الحملات العسكرية ضد مملكتي يهودا وإسرائيل، حيث أظهرت النتائج أن "الرواية الواردة في الكتاب المقدس العبري عن الحملات العسكرية للمصريين والآراميين والآشوريين والبابليين كانت صحيحة بالفعل."

Yoav Vaknin جدار من الطوب اللبن محترق من تل البطش (تمنة التوراتية) مع علامات الاتجاه الميداني.

وأعادت الدراسة المشتركة التي أجرتها جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس والتي شارك فيها 20 باحثًا من دول مختلفة بناء المجال المغناطيسي للأرض المسجل في بقايا محترقة في 17 موقعًا أثريًا.

وأعاد الباحثون بناء الحقول الجيومغناطيسية المسجلة في 21 طبقة تدمير أثري في هذه المواقع في جميع أنحاء إسرائيل باستخدام أداة جديدة للتأريخ.

وفي السياق قال طالب الدكتوراه في الجامعة العبرية يوآف فاكنين."استنادا إلى التشابه أو الاختلاف في شدة واتجاه المجال المغناطيسي، يمكننا إما تأكيد أو دحض الفرضيات التي تدعي أن مواقع معينة قد احترقت خلال نفس الحملة العسكرية. علاوة على ذلك، قمنا ببناء منحنى تباين لشدة المجال بمرور الوقت والذي يمكن تعمل كأداة تأريخ علمية، على غرار طريقة التأريخ بالكربون المشع".

Yoav Vaknin طوب الطين المحروق

نُشرت الدراسة في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، واستندت الدراسة إلى أطروحة يوآف فاكنين، ويُظهر أحد الأمثلة من البحث أن البابليين لم يكونوا مسؤولين بالكامل عن تدمير يهوذا مع بقاء المواقع في النقب حتى عدة عقود لاحقة عندما دمرها الأدوم على الأرجح.

وقال البروفيسور أوديد ليبشيتس من معهد الآثار بجامعة تل أبيب: "أداة التأريخ الجديدة فريدة من نوعها لأنها تستند إلى بيانات مغنطيسية أرضية من مواقع معروفة تواريخ تدميرها بالضبط من مصادر تاريخية".وتابع "من خلال الجمع بين المعلومات التاريخية الدقيقة والبحث الأثري الشامل والمتقدم، تمكنا من تأسيس الطريقة المغناطيسية على أساس التسلسل الزمني الراسخ بشكل موثوق."