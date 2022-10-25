وزارة الاقتصاد والصناعة: ارتفاع حاد في الصادرات الإسرائيلية عام 2022

يعزى النمو بشكل رئيسي إلى تصدير الخدمات الذي زاد بنسبة 31٪ مقارنة بمتوسط العام الماضي

نشرت إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة بيانات تفيد بأن عام 2022 قد يكون عامًا قياسيًا آخر للصادرات الإسرائيلية بنتائج إيجابية للغاية. حتى الآن في النصف الأول من العام، زادت صادرات السلع والخدمات بنسبة 22.3٪ لتصل إلى 82 مليار دولار، مقارنة بالنصف المقابل من العام الماضي، وفق النشر في معاريف اليوم الثلاثاء.

ويعزى النمو بشكل رئيسي إلى تصدير الخدمات الذي زاد بنسبة 31٪ مقارنة بمتوسط العام الماضي. كما تظهر البيانات أن صادرات السلع في النصف الأول زادت بنسبة 18.4٪. كما كانت قيمة صادرات الخدمات السياحية في النصف الأول من عام 2022 أعلى من إجمالي صادرات الخدمات السياحية في عام 2021 وبلغت 2.3 مليار دولار.