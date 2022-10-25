إيران : مقتل عنصرين من الحرس الثوري بإطلاق نار في زاهدان بجنوب شرق البلاد

قالت الوكالة، أن العنصرين في الحرس "العقيد مهدي ملاشاهي وجواد كيخا تعرضا لإطلاق نار من قبل مجهولين"

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصران من الحرس الثوري الإيراني إثر إطلاق النار في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق البلاد، التي شهدت أحداثا دامية بين محتجين وقوات الأمن في أواخر أيلول/سبتمبر.

وقالت الوكالة، أن العنصرين في الحرس "العقيد مهدي ملاشاهي وجواد كيخا تعرضا لإطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة زاهدان، واستشهدا"، مشيرة الى أن "السلطات تحقق لمعرفة من نفّذ الاعتداء".