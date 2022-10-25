الجيش الاسرائيلي يعلن عن اصابة إسرائيلي بعملية طعن قرب قلقيلية بالضفة الغربية

قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن "فلسطيني قام بطعن مواطن إسرائيلي في بطنه وتمكن من الفرار"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن اصابة إسرائيلي بعملية طعن بقرية الفندق التي تقع شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن "فلسطيني قام بطعن مواطن إسرائيلي في بطنه وتمكن بعد ذلك من الفرار من مكان الحادث"، مضيفا أن "قوات الجيش الإسرائيلي قدمت العلاج الطبي الأولي للمواطن على الفور ونقلته إلى المستشفى وهو في حالة معتدلة".

وتابع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن "القوات باشرت في البحث عن منفذ الهجوم".