خبراء أمنيون إسرائيليون لـi24news: "عملية حارس الأسوار الثانية في الضفة باتت قريبة

تأتي هذه التصريحات على ضوء التصعيد الأخيرة في الضفة الغربية وفي منطقة نابلس على وجه الخصوص

أشار خبراء أمنيون إسرائيليون لمراسلنا أدهم حبيب الله إلى أن ما يسمى "عملية حارس الأسوار الثانية" باتت قريبة على ضوء التطورات الأمنية في الضفة الغربية .

وبعد قيام قوات الأمن الإسرائيلية بعملية داخل مدينة نابلس ضد مجموعة عرين الأسود والتي أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين من بينهم قائد المجموعة .

وخلال حديث مراسلنا مع بعض المصادر الفلسطينية حذرت الأخيرة من تصعيد الأوضاع مشيرة إلى أن مجموعة عرين الأسود باتت أقوى من السلطة الفلسطينية في مدينة نابلس .

وذكر مواطنون في المدينة إلى أن الكتيبة تفرض حظر تجول وتمنع دخول مركبات غريبة بعد الساعة ال 22:00 ليلا خشية من أن تكون خلايا إسرائيلية تعمل في المدينة .