رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية عن عملية نابلس:"لا مخبأ للإرهاب سنصل لكل مخرب"

الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية الليلة في مدينة نابلس ادت لمقتل خمسة فلسطينيين

تطرق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي اليوم خلال كلمة له اليوم الى العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس والتي أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين فلسطينيين من مجموعة "عرين الأسود"، المسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات خلال الشهرين المنصرمين.

وقال كوخافي إن "الأمن الذي تتمتع منه إسرائيل يعتبر في بعض الأحيان أمرا مفروغا منه، لكن من وراءه يقف جدار-حماية قوي، مكون من أنشطة عملياتية كبيرة ومكثفة ، مهارات عالية، وطرق ووسائل قتالية متطورة" واضاف كوخافي "الجيش الإسرائيلي يبادر ويهاجم بشكل منهجي أعداء الدولة في الشمال، الجيش الإسرائيلي يبادر إلى عملية واسعة ويهاجم عندما يهدد العدو في قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يبادر ويحبط بصورة يومية الإرهاب في منطقة يهودا والسامرة(الاسم العبري للضفة الغربية)".

وأضاف:"الجيش الإسرائيلي يشن خلال الأشهر الأخيرة حملة متزايدة في إطار حملة ’كاسر الأمواج’" لافتا الى اعتقال 1,500 فلسطيني والى منع مئات العمليات ، وتابع :"بكلمات أخرى المئات من العائلات تواصل العيش بصورة سعيدة, الجيش الإسرائيلي والشاباك ينفذون آلية تعتمد على استخبارات ذات جودة ، قدرات مهنية، على رأسها ضباط يقودون المقاتلين بشجاعة وإصرار، أيضا الى المواقع الأكثر خطرا".

واشار "مثال اضافي شهدناه الليلة، استخبارات قوية وقوات مهنية اخترقت قلب القصبة وقتلت من حاولوا استهداف مواطني إسرائيل وجنودها. قلنا وأثبتنا انه لا يوجد مخبأ للإرهاب. سنصل لكل مدينة، حي ، بيت أو ملجأ ونهاية كل إرهابي ستكون إما الاعتقال أو القتل. هذه حرب ضد الإرهاب، حرب معقدة، تعتمد على قدرات مهنية عالية لوحدات الجيش الإسرائيلي، ومستوى أخلاقي مرتفع للضباط والجنود".

وختم كوخافي وقال إن "الجنود يعملون بشكل مهني ويبذلون أقصى جهودهم للفصل بين الإرهاب والسكان الفلسطينيين الغير متورطين. يوجد لديهم حرية العمل الكاملة لاستخدام سلاحهم لتنفيذ المهمة، وازالة الخطر ، وهم يعرفون متى يمكنهم الضغط على الزناد".