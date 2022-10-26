الضفة الغربية : الجيش الإسرائيلي يعتقل ثلاثة عناصر تابعين لمجموعة عرين الأسود

يأتي هذا في إطار سلسلة اعتقالات يشنها الجيش الإسرائيلي، حيث بلغ مجموع الذي تم إعتقالهم 18 شخصا

أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الاربعاء، أن قواته إعتقلت 3 عناصر تابعة لمجموعة عرين الأسود، في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

يأتي هذا في إطار سلسلة اعتقالات يشنها الجيش الإسرائيلي، حيث بلغ مجموع الذي تم إعتقالهم 18 شخصا في جميع أنحاء الضفة الغربية، وذلك للإشتباه بهم في المشاركة في أعمال عدائية.

ومن بين المعتقلين الفلسطينيين محمد النابلسي، شقيق إبراهيم النابلسي الذي قتل في مداهمة إسرائيلية في أغسطس/آب الماضي، وتم إعتقاله للاشتباه في حيازته أسلحة وتصنيع متفجرات والمشاركة في البنية التحتية لمجموعة عرين الأسود.

Israel Defense Forces اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال عملية ليلية لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية في الفترة من 25 أكتوبر إلى 26 أكتوبر 2022.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد شنت مداهمة ليلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية (الإثنين)، ودمرت موقعا لتصنيع المتفجرات تابعا لمجموعة عرين الأسود، واسفرت العملية العسكرية عن مقتل خمسة عناصر من أفراد المجموعة المسلحة المسؤولة عن عدد من العمليات وقعت في الضفة الغربية خلال الفترة الماضية.

ونفّذ جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك والقوات الخاصة الليلة الماضية الأحد الماضي، سلسلة اعتقالات في عدة مواقع في الضفة الغربية، من بينها مدينة الخليل جنوب الضفة.

وكانت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، قد أعلنت الأحد، عن مقتل أحد أعضائها البارزين تامر الكيلاني، إثر انفجار عبوة ناسفة مثبتة في دراجة نارية، في مدينة نابلس بالضفة الغربية، متهمة في بيان لها إسرائيل "بتنفيذ العملية".