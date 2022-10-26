وقامت غال غادوت، بنشر صورة وهي ترتدي نجمة داود حول عنقه ، مكتوب عليها "فخورة".

أعربت الممثلة وعارضة الأزياء الإسرائيلية، غال غادوت، اليوم الأربعاء، عن فخرها بكونها يهودية، لتنضم بتغريدتها إلى العديد من النجوم الأمريكيين الذين أكدوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي رفضهم لمعاداة للسامية، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحات مغني الراب كانييه ويست.

وقامت غال غادوت، بنشر صورة لها عبر حسابها في تويتر وأإنستغرام، وهي ترتدي نجمة داود حول عنقها ، مكتوب عليها كلمة "فخورة".

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ومن جهتها، انتقدت كيم كارداشيان، زوجها السابق كاني ويست في رسالة شاركتها على تويتر"خطاب الكراهية ليس مقبولًا أو مبررًا على الإطلاق".

https://twitter.com/i/web/status/1584581098377707522 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت شركة "أديداس" الألمانية لتصنيع المعدات الرياضية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، إنهاء شراكتها مع مغني الراب كانييه ويست، وقالت الشركة في بيان لها "بعد مراجعة دقيقة، اتخذت الشركة قراراً بإنهاء الشراكة مع مغني الراب كانييه ويست، على الفور"، وأضافت أنّ "أديداس لا تتسامح مع معاداة السامية أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية".

كما رحب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، بقرار وقف شركة "أديداس" تعاونها مع مغني الراب الأمريكي كاني ويست.