أعربت الممثلة وعارضة الأزياء الإسرائيلية، غال غادوت، اليوم الأربعاء، عن فخرها بكونها يهودية، لتنضم بتغريدتها إلى العديد من النجوم الأمريكيين الذين أكدوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي رفضهم لمعاداة للسامية، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحات مغني الراب كانييه ويست.

وقامت غال غادوت، بنشر صورة لها عبر حسابها في تويتر وأإنستغرام، وهي ترتدي نجمة داود حول عنقها ، مكتوب عليها كلمة "فخورة".