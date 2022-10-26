بعد عملية نابلس: حالة تأهب بالجهاز الأمني الاسرائيلي بعد عشرات التحذيرات من عملية انتقامية

يأتي هذا بعد العملية في نابلس ليلة الثلاثاء ومقتل خمسة عناصر من ’مجموعة عرين الأسود’

بعد عملية اغتيال قائد مجموعة "عرين الأسود" وديع الحوح، يحافظ الجيش الإسرائيلي الشاباك وشرطة إسرائيل حتى اليوم أيضا على حالة تأهب عالية بسبب مخاوف من عملية انتقامية، وذكرت القناة الاسرائيلية "13" إن ذلك جاء بعد عشرات التحذيرات من امكانية تنفيذ مجموعة "عرين الأسود" لعملية انتقامية - كما يستعد الجهاز الأمني الإسرائيلي ايضا لمزيد من العمليات المشابهة، حيث تشدد من خلال ذلك على أن نابلس لن تتحول بأن تصبح مثل جنين.

ويشار الى ان القوات الاسرائيلية نفذت الليلة عملية اعتقال لـ18 مطلوبا أمنيا في الضفة الغربية، ثلاثة منهم من مجموعة "عرين الأسود" ، ومشتبهين مركزيين بارتكاب أنشطة عدائية، بينهم محمد نابلسي، شقيق ابراهيم النابلسي الذي قتل خلال مداهمة للقوات الإسرائيلية في شهر آب/اغسطس الماضي، وذلك للاشتباه بحيازته وسائل قتالية، وانتاج قنابل والتورط بالبنية التحتية لمنظمة ’عرين الأسود’.

وذكرت القناة "13" أن أعضاء "عرين الأسود" الذين قتلوا أمس بالعملية العسكرية مع الحوح كانوا ينوون تنفيذ عملية في إسرائيل. المستوى السياسي الاسرائيلي سمح للشاباك والجيش الإسرائيلي الخروج الى عملية اغتيال وليس الاعتقال، وإن امكانية مهاجمة الشقة من خلال صاروخ جوي ألغيت. الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لا زالت تعتقل احد أعضاء المجموعة اشتيه. مع ذلك، اعضاء مجموعة ’عرين الأسود’ نشرت شريط فيديو تظهر خلاله وهي تهدد بأنه بعد انتهاء أيام الحداد الثلاثة "سيتسببوا بتدفق الدم في شوارع تل أبيب"، وهددت ايضا أنها "ستفرض حظر تجول في تل ابيب".

أشار خبراء أمنيون إسرائيليون لمراسلنا امس إلى أن ما يسمى "عملية حارس الأسوار الثانية" باتت قريبة على ضوء التطورات الأمنية في الضفة الغربية .