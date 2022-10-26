شركة "إنرجين": تعلن عن بدء إنتاج الغاز في حقل كاريش البحري في إسرائيل

بدء إنتاج الغاز في حقل كاريش في إسرائيل

قالت شركة "إنرجين" (Energean ) المدرجة في لندن، اليوم الأربعاء إن إنتاج الغاز بدأ في الحقل البحري كاريش، من ضمن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و إسرائيل.

وقالت الشركة في بيان "يتم إنتاج الغاز من حقل كاريش ماين 02 ويتزايد تدفق الغاز باطراد." وتابعت "هذا يعد علامة بارزة في تعزيز رؤية المنافسة في سوق الغاز الإسرائيلي وزيادة أمن إمدادات الطاقة واستقلال إسرائيل في مجال الطاقة".

ومن المرتقب أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية، صباح يوم فد الخميس، للمصادقة النهائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومن ثم سيوقعها رئيس الوزراء يائير لبيد في مكتبه في القدس. بعد ذلك، ستقام مراسم بعد الظهر في قاعدة الأمم المتحدة في رأس الناقورة بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي ووفود من لبنان والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. كما سيلتقي لابيد في وقت لاحق مع الوسيط الأمريكي عاموس هوشستين، بحسشب ما أورده موقع"واينت" الإخباري في إسرائيل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعطت الضوء الأخضر النهائي لهذه لشركة"إنرجين" الثلاثاء المنصرم، لبدء الإنتاج من هذا هذا الحقل البحري الواقع في شرق البحر المتوسط ​​والمشار إليه في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية، في وقت سابق، أن المسؤول عن شؤون البترول في وزارة الطاقة، حين بن يوسف، "أبلغ الشركة البدء بانتاج الغاز الطبيعي من حقل كاريش".

الرغبة هي أن تبدأ الشركة بانتاج الغاز بأقرب وقت ممكن، وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن الشركة نفسها ترفض التعليق الى اختبارات النزاهة التي أجريت مؤخرا، ومتى سيتم انهائها.

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عاموس هوخشتين أكد بداية الأسبوع المنصرم أن مراسم التوقيع على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان سيقام الخميس الوشيك. بحسب الخطة، الجانب الإسرائيلي سيوقع أمامه. رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد سيوقع على الاتفاق، والمدير العام لوزارة الطاقة ليئور شيلت سيسلمها للوسيط الأمريكي. في حين سيوقع الجانب اللبناني بصورة منفصلة. ودعي الوزراء الى جلسة الساعة 10:30 من صباح يوم الخميس للمصادقة على الاتفاق.