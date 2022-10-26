وزير الأمن الإسرائيلي يلتقي بنظيره التركي في أنقرة الأربعاء في تأكيد على استعادة التعاون بين البلدين

تتوسط الزيارتين زيارة أجراها قبل شهرين، رئيس القسم الأمني السياسي بوزارة الأمن لإرساء أسس العلاقات الأمنية

يتوجّه وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم (الأربعاء)، في أول زيارة أمنية له إلى العاصمة التركية، للقاء وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وسيستقبله حرس الشرف الوطني في وزارة الدفاع، في أنقرة.

تأتي زيارة غانتس الدبلوماسية في أعقاب زيارة تاريخية أجراها الرئيس يتسحاك هرتسوغ قبل بضعة أشهر، بعيد الإعلان عن استئناف العلاقات بين البلدين. وتتوسط الزيارتين زيارة أجراها قبل شهرين، رئيس القسم الأمني السياسي في وزارة الأمن درور شالوم بعد قطيعة دامت 10 سنوات لإرساء أسس العلاقات الأمنية بين البلدين، ناهيك عن تحديد جدول أعمال الزيارة على مستوى وزراء الأمن.

ومن المقرر أن يناقش غانتس مع نظيره التركي مسألة وجود حماس في تركيا. يشار إلى أن دائرة الأمن السيبراني في مكتب المدعي العام لدولة إسرائيل، قدمت قبل أسبوع، بنهاية تحقيق أجراه الشاباك، لائحة اتهام مفصّلة بحق ثلاثة من سكان شمال إسرائيل، بتهم تقديم معلومات حساسة لحماس في تركيا، فضلا عن التخطيط لإلحاق الضرر بأنظمة شبكة سيلكوم خلال الحرب أو عملية عسكرية محتملة.

واتخذت العلاقات الأمنية منحى تعاونيا وثيقا بن إسرائيل وتركيا في الآونة الأخيرة، حيث ساعدت السلطات في تركيا الشاباك والأمن الإسرائيلي في إحباط البنية التحتية الإرهابية الإيرانية التي أرادت تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين في البلاد.