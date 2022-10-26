تركيا: توقيف رئيسة نقابة الأطباء بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية"

طالب المدعي العام في أنقرة "بتجريد رئيسة نقابة الأطباء في تركيا من منصبها كرئيسة للنقابة وانتخاب رئيس جديد.

ذكرت النيابة العامة التركية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة التركية أوقفت رئيسة نقابة الأطباء في تركيا شيبنم كورور فنجانجي بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية" بعدما حثت على فتح تحقيق في الاستخدام المحتمل للجيش التركي لأسلحة كيمياوية ضد مسلحين أكراد في شمال العراق.

وكانت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا "ارهابيا" قد نشرت مقاطع فيديو تُظهر على قولها استخدام الجيش التركي أسلحة كيميائية ضد المجموعة المسلحة في شمال العراق. ونفت السلطات التركية صحّة ما نسب إليها، معتبرة أنها اتّهامات "عارية عن الصحة" و"لا أساس لها".

وقالت رئيسة الاتحاد شيبنم كورور فنجانجي إنها شاهدت مقاطع الفيديو ودعت إلى إجراء تحقيق.وكانت فنجانجي قد أكّدت في اتصال مع وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إنها كانت قد دعت فقط لـ"تحقيق فعال في المزاعم".

وقال مكتب المدعي العام في أنقرة في بيان الأربعاء إن فنجانجي اعتُقلت على خلفية تعليقات لها في وسائل إعلام ناطقة باسم حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون على قوائم الإرهاب. وطالب بتجريد فنجانجي من منصبها كرئيسة للنقابة وانتخاب رئيس جديد.