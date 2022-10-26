الرئيس الإسرائيلي يلتقي بيلوسي ومستشار الأمن القومي الأمريكي قبيل لقائه بايدن

الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، كان دائما في قلب الديمقراطية الأمريكية وفي قلب التحالف التاريخي

التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في واشنطن الأربعاء في مبنى الكابيتول هيل، برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وأشاد الرئيس الإسرائيلي بدور الكونجرس الأمريكي في تدعيم موقف إسرائيل، حيث قال في مستهل اللقاء "الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، كان دائما في قلب الديمقراطية الأمريكية وفي قلب التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل. إن العلاقة التي لا يمكن زعزعتها بين إسرائيل والولايات المتحدة تستند إلى قيمنا المشتركة. بالنسبة لنا، يعتبر دعم الحزبين لإسرائيل ضرورة استراتيجية"، على ما جاء في معاريف.

وقامت بيلوسي في ختام اللقاء بدعوة الرئيس هرتسوغ لإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، بمناسبة اليوم الخامس والسبعين لاستقلال دولة إسرائيل، دون تحديد موعد بعد، على ما أفاد واينت.

وأفيد أيضًا أن الرئيس الإسرائيلي التقى بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وناقش الاثنان القلق المشترك بشأن التهديد الإيراني، لا سيما دور طهران في إذكاء الحرب الدائرة في أوكرانيا من خلال تزويد موسكو بطائرات حربية مسيرة.

ومن المقرر، في وقت لاحق من اليوم، أن يلتقي هرتسوغ بالرئيس الأمريكي جو بايدن، فضلا عن لقائه أمس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.