دراسة استقصائية: نصف الإسرائيليين يعتقدون أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان"متأثر بالسياسة"

الدراسة كانت في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر/أيلول 2022 ، وشمل 600 رجل وامرأة بالعبرية و 150 باللغة العربية.

وجدت دراسة استقصائية جديدة أجراها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن 50 في المئة من الإسرائيليين يعتقدون أن الدعم الذي عبر عنه القادة الإسرائيليون لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان "تأثر بالسياسة والاعتبارات الأمنية"

وتم إجراء الدراسة الاستقصائية هي جزء من مؤشر الصوت الإسرائيلي IDI لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري ، في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر/أيلول 2022 ، وشمل 600 رجل وامرأة بالعبرية و 150 باللغة العربية.

وكان السؤال المطروح في الدراسة الاستقصائية، إذا كان المشاركون يوافقون أو لا يوافقون على أن "الدعم الذي عبر عنه رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرئايل ولبنان والذي يتضمن الغاز الطبيعي في حقل كاريش، تأثر ليس فقط بالاعتبارات الأمنية ولكن أيضا باعتبارات سياسية".

ورداً على ذلك ، فإن ما يزيد عن 20 في المئة من اليهودو 13 في المئة من العرب "وافقوا بشدة" على هذا الادعاء. بالإضافة إلى ذلك، 33 في المئة من اليهود و 25 في المئة من العرب "موافقون إلى حد ما".

ةأفادت الدراسة أن 33 في المئة من الإسرائيليين عارضوا هذا الادعاء، و 18.5 في المئة من اليهود و 26.5 في المئة من العرب عارضوا ذلك "إلى حد ما". وهناك عدد قليل فقط من اليهود والعرب - 13 في المئةو 12 في المئة على التوالي - اعترضوا بشدة على هذا الادعاء. ثم أن 17 في المئة من المستطلعة أراؤهم لم يعرفوا أو رفضوا الإجابة.

ومن المنتظر توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرئايل ولبنان الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، غدا الخميس، في رأس الناقورة الحدودية مع لبنان.

وقالت شركة "إنرجين" (Energean ) المدرجة في لندن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن إنتاج الغاز بدأ في الحقل البحري كاريش، من ضمن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و إسرائيل.