إيران: أكثر من 13 قتيلا وإصابة 40 جريحا في هجوم على ضريح شاه جراغ في مدينة شيراز

"هاجم ثلاثة إرهابيين مرقد شاه جراغ (مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم) في شيراز"، مؤكدا توقيف اثنين من المهاجمين"

أعلنت التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز بجنوب إيران الى أكثر من 13 قتيلا و40 جريحا.

ومن جهتها افادت وكالة "إرنا" أن "ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا وأصيب عشرة آخرون في هجوم على ضريح شاه جراغ في شيراز"

وقالت السلطات الإيرانية إن "3 مسلحين دخلوا الضريح و تصرفوا مثل الإرهابيين التكفيريين" في إشارة إلى جماعات متطرفة مثل "داعش"

وكانت حصيلة أولية أوردها موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، تحدثت عن تسعة قتلى و10 جرحى بعدما "هاجم ثلاثة إرهابيين مرقد شاه جراغ (مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم) في شيراز"، مؤكدا توقيف اثنين من المهاجمين.

وفي السياق اشتبكت قوات الأمن الإيرانية والمتظاهرين، اليوم الأربعاء، في مسقط رأس الشابة مهسا أميني، بعد أن تجمعت حشود بالقرب من قبرها بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاتها خلال احتجازها من قبل الشرطة.

وقالت جماعة حقوقية كردية إن "أفراد الأمن أطلقوا الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في ساحة الزندان في سقز" ومن جهتها، أفادت وكالة أنباء إيسنا شبه الرسمية، عن وقوع اشتباك في ضواحي المدينة.