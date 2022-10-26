الرئيس الإسرائيلي يكشف لنظيره الأمريكي عن أدلة باستخدام روسيا مسيّرات إيرانية في أوكرانيا

تحدث هرتسوغ عن الانتخابات التي ستُجرى في إسرائيل والولايات المتحدة، قائلا "صداقتنا تتجاوز كل الخلافات السياسية

التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ بالرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء لمناقشة التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قبل فترة وجيزة من الانتخابات، في كلا البلدين.

وقبل الاجتماع، شكر بايدن هرتسوغ على حسن الضيافة الذي أظهره أثناء تواجده في إسرائيل وأنه "فخور جدًا" بالميدالية الإسرائيلية التي حصل عليها خلال زيارته. كما وصف اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الذي من المتوقع توقيعه غدًا بأنها "تاريخية"، قائلا إنها "تتطلب شجاعة حقيقية".

وأعرب بايدن عن أمله في أن يناقش مع هرتسوغ "القيم الأساسية" التي "يتقاسمانها".

وقال هرتسوغ إن الدعوة كانت "تعبيرا عن صداقة حقيقية" وشكر بايدن على زيارته لإسرائيل خلال الصيف. وتابع مستنكرًا قيام إيران بتقديم أسلحة لروسيا "تقتل الأبرياء في أوكرانيا".

Kobi Gideon / GPO الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ (إلى اليسار) يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن ، 26 أكتوبر ، 2022 ، في واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة وسط توتر بشأن مستقبل الأنشطة النووية الإيرانية، حيث تحاول إدارة بايدن إنقاذ صفقة من شأنها إعادة السيطرة الدولية على البرنامج المدني مقابل تخفيف العقوبات، فيما تعارض إسرائيل هذه المحاولة.

يوم الثلاثاء، التقى هرتسوغ بوزير الخارجية أنتوني بلينكين وأعلن عن خطوته تبادل المعلومات الاستخباراتية معه لإثبات أن إيران تزود القوات الروسية بطائرات بدون طيار في أوكرانيا.

وتابع هرتسوغ "سنناقش أيضا قضية انسجام ودمج إسرائيل في الشرق الأوسط". واستطرد هرتسوغ "كما إننا نرى المزيد والمزيد من الدول التي تنضم وتتعاون مع إسرائيل في العديد من المجالات."

ثم تحدث هرتسوغ عن الانتخابات التي ستُجرى في إسرائيل والولايات المتحدة، قائلا "صداقتنا تتجاوز كل الخلافات السياسية. آمل أن نتمكن معًا من مواصلة العمل من أجل رفاهية دولة إسرائيل والولايات المتحدة والعالم بأسره".