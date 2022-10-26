8000 زائر يهودي قصدوا الحرم القدسي في شهر الأعياد اليهودية

وللمقارنة، زار 7724 يهوديًا الموقع طوال عام 2012، وفقًا للعاملين في إدارة الموقع

أفادت جمعية ييرئا (مخافة الله) اليهودية الممسكة بالاعتقاد بواجب إجراء الحج في الأعياد إلى رحاب الحرم القدسي، بزيادة غير مسبوقة في أعداد الزوار اليهود للمكان، وفق ما جاء في منشور لها على صفحتها في فيسبوك.

بحسب الجمعية اليمينية، زار ما يقرب من 8000 شخص المنطقة خلال شهر العطلة. هذا هو أكبر عدد من الزيارات اليهودية في شهر واحد.

وللمقارنة، زار 7724 يهوديًا الموقع طوال عام 2012، وفقًا للعاملين في إدارة الموقع.

وقصد المكان حوالي 4673 يهوديًا للصلاة في الحرم القدسي خلال عيد العرش وحده، وهو رقم قياسي وقفزة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وتشير أرقام تلك الجمعية بوصول 1398 يهوديا للصلاة، في الموقع المقدس في الأسبوع الثاني من السنة العبرية الجديدة. وهي زيادة بنسبة 34 بالمائة بالمقارنة مع الأسبوع الموازي من السنة المنصرمة، حيث زار المكان حينها 1.031 شخصا يهوديا.

وفي يوم الغفران تحديدًا، وصل عدد الزوار اليهود 342 شخصا، في زيادة تمثّلت بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت إقبال 270 شخصًا في يوم الصوم. وقال الحجاج إنهم أدوا الصّلوات وقرأوا التوراة شفاهية.

وأشار القيمون إلى أن الشرطة تُعمل قبضة من حديد تجاه الزوار اليهود، فقد تم اعتقال 5 أشخاص بدعوى انتهاك قواعد الحج إلى المكان الذي يخضع لقوانين الوضع القائم الناشئة عن اتفاق الهدنة بن إسرائيل والأردن.

كما أبعدت الشرطة مجموعة بأكملها بعد أن قام أفرادها بالسجود في المكان فيما يعتبر مخالفة للوضع القائم.

في غضون ذلك، ذكرت مؤسسة تراث الحائط الغربي أن أكثر من مليوني شخص زاروا البلدة القديمة خلال الأعياد اليهودية. يأتي ذلك على الرغم من تصاعد التوتر في أعقاب الهجوم الدامي قرب مخيم شعفاط واشتباكات مع قوات الأمن في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

من جانبه، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأسبوع الماضي التزام الدولة اليهودية بعدم تغيير الوضع الراهن للمسجد الأقصى، وضمان حرية العبادة للمسلمين.

وأضاف "خلال شهر رمضان جاء مليون شخص للصلاة في الأقصى، وكان من واجبنا كحكومة تمكنيهم من ذلك".

وقال لابيد أيضا إنه لن يُسمح بالصلوات اليهودية هناك وأن الزيارات لن يُسمح بها إلا تحت إشراف "حتى لا تخل بالوضع الراهن".