إسرائيل: مجموعة قراصنة روسية تعلن مسؤوليتها على تنفيذ هجوم على موقع الكنيست

أعلنت مجموعة القراصنة الروسية 'Xaknet Team'مسؤوليتها عن الهجوم"انتقاما لمساعدة إسرائيل لأوكرانيا في المعلومات

ذكرت القناة الإسرئايلية (12)، اليوم الأربعاء، أن موقع الكنيست تعرض لهجوم من طرف متسلل روسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، تسبب في توقفه، وتلقى كل شخص في العالم حاول زيارة الموقع برسالة "خطأ".

ومن جهتها أعلنت مجموعة القراصنة الروسية 'Xaknet Team' ، التي لها صلات بالكرملين، مسؤوليتها عن الهجوم على حسابها في تطبيق"تلغرام"، وقالت إنه تم تنفيذه انتقاما لما قالت إنه " استخبارية عن طائرات بدون طيار قدمتها إيران للقوات الروسية".

ووفقًا للقناة (12) وقع الاختراق من الأحد إلى الاثنين، وحدد طاقم الكنيست بعد ذلك الخرق وأعادوا الوظائف الكاملة للموقع في وقت قصير.

يأتي الحادث في الوقت الذي حذرت فيه المخابرات الإسرائيلية من أن جهات أجنبية مثل روسيا وإيران قد تسعى لتوظيف قراصنة للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع الوشيك.

ويُنظر إلى العلاقات الإسرائيلية الروسية على أنها ضرورية للحفاظ على قدرة إسرائيل على تنفيذ غارات جوية في سوريا، حيث تتواجد موسكو في دعم الحكومة السورية، وتستهدف إسرائيل بشكل خاص الجماعات القريبة من إيران، كما يوجد في إسرائيل أكثر من مليون مواطن من الاتحاد السوفيتي السابق.

وكان عشرات الآلاف من المهاجرين من روسيا وأوكرانيا، قد وصلوا إلى إسرائيل، هربًا من الحرب بين البلدين منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط المنصرم.