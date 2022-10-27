أحد قادة "عرين الأسود" يسلم نفسه للأجهزة الأمنية الفلسطينية

القيادي الذي سلم نفسه هو محمود البناء ويعتبر رقم 2 في المجموعة المسلحة

محمود البنا، أحد القياديين في مجموعة "عرين الأسود" سلم نفسه الليلة إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع ثلاثة ناشطين آخرين، وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية فإن العملية الإسرائيلية الأخيرة في نابلس والتي أسفرت عن مقتل خمسة من أعضاء المجموعة المسلحة خلقت ضغطا ومن الممكن أن يقوم أعضاء آخرين بخطوة مماثلة.

وأوضح البناء عبر منشور له في فيسبوك الخطوة التي قام بها وقال :"كنت مطلوبا من قبل الاحتلال، رفيقا لشهداء وأسرى. فعلت للمحتل ما بوسعي، رفاقي سقطوا الى جانبي، أصبت أكثر من مرة، أعلن عن وفاتي أكثر من مرة، لكن شكرا لله لا زلت حيا".

وأضاف :"طلبنا الشهادة وقدمنا كل ما في وسعنا، لكن اليوم وبعد التشاور مع رفاقي في النضال ، اتفقنا مع إخوتنا في الجهاز الأمني بأن نسلم أنفسنا لحمايتنا من الاحتلال"،وشارك البنا في عدد من عمليات إطلاق النار ضد عناصر الجيش الإسرائيلي وفي قبر يوسف ويعتبر الرقم 2 في المجموعة.

وافادت هيئة البث الرسمية "كان" أمس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل أنشطته في نابلس حتى يتم القاء القبض على باقي أعضاء المجموعة، وعلى رأسهم المنفذين لعملية إطلاق النار قرب مستوطنة شابي شومرون والتي أدت الى مقتل الرقيب عيدو باروخ.

ويشار الى أن قائد مجموعة عرين الأسود وديع الحوح ، قتل في عملية للجيش الاسرائيلي ضد المجموعة في نابلس الثلاثاء، وأفيد أن المستوى السياسي أمر بقتل رؤساء التنظيم وليس الاكتفاء بمحاولة اعتقالهم، وبحسب "كان" شارك في العملية قناصة من وحدة استطلاع هيئة الأركان الإسرائيلية.