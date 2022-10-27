إسرائيل ولبنان يوقعان اليوم على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

وسيوقع عليه من الجانب الاسرائيلي رئيس الحكومة يائير لابيد ومن الجانب اللبناني الرئيس ميشال عون

تعقد الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم جلسة خاصة في مكتب رئيس الحكومة لمناقشة والموافقة النهائية على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بعد أسبوعين من عرض الاتفاق على طاولة الكنيست. وستعقد الجلسة الساعة الـ12:00، ومن المتوقع أن يوقع رئيس الحكومة يائير لابيد على الاتفاق ويتم تسليمه الى الوسيط الأمريكي عاموس هوخشتين.

كما ستجري في وقت لاحق اليوم، مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق بمشاركة طواقم المفاوضات الإسرائيلية واللبنانية في قاعدة الأمم المتحدة في رأس الناقورة وسيتم تسليمه كملف رسمي إلى الأمم المتحدة.

التفاصيل الدقيقة لهذه المراسم ليست واضحة حتى الآن، لكن من المؤكد أنها لن تتضمن مصافحات بين ممثلي إسرائيل ولبنان، ولن تكون صورة مشتركة. الأمريكيون لا يريدون إحراج اللبنانيين الذي لا يريدون مقارنة الاتفاق مع اتفاق تطبيع ايا كان بين الدول. وذكر "واينت " إنه على ما يبدو وعلى عكس تقديرات سابقة، البعثات من إسرائيل ولبنان ستجلس تحديدا بنفس الغرفة وليس في غرف منفصلة.

وكل بعثة ستسلم الوسيط الأمريكي عاموس هوخشستين الاتفاق الموقع، وسيوقع عليه من الجانب الإسرائيلي، رئيس الحكومة يائير لابيد، حيث سيقوم بذلك الساعة الـ12:00 في ديوان رئيس الحكومة، ومن الجانب اللبناني سيوقع عليه الرئيس ميشال عون. هوخشستين سيصافح كلا الجانبين، لكن لن تكون مصافحة بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني.

وستنقل مروحية للجيش الإسرائيلي البعثة الإسرائيلية وهي تحمل الاتفاق الموقع الى الناقورة، وتضم المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية ليئور شيلت، ومن مجلس الأمن القومي افيفيت بار ايلان، رئيسة القسم السياسي في وزارة الخارجية عاليزة بن نون، الممثل الاستراتيجي في الجيش الاسرائيلي وممثل المستشار القضائي لوزارة الخارجية الذي رافق المفاوضات. وبعد انتهاء المراسم سيصل الوفد الاسرائيلي الى مكان في رأس الناقورة وسيدلي هناك بتصريحات اعلامية.

وفورا بعد انتهاء المراسم في الناقورة سيتم تسليم الاتفاق، الذي يعلن فيه الجانبان التوصل الى اتفاق حول الحدود البحرية، كملف رسمي الى الامم المتحدة. وبعد انتهاء المراسم سيصل هوخششتين الى إسرائيل وسيجتمع مع رئيس الحكومة يائير لابيد.