للمرة الثالثة في غضون أسبوع: غارة منسوبة لإسرائيل في محيط العاصمة السورية دمشق

الغارة الثانية المنسوبة لاسرائيل وقعت الاثنين في وضح النهار وليس من المعتاد أن نشهد ذلك

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا الليلة عن سماع دوي انفجارات فوق العاصمة دمشق. وذكر التقرير، أن المضادات السورية الجوية اعترضت غالبية الصواريخ في محيط دمشق. ونسبت سوريا هذه الغازة الى إسرائيل. وذكرت الوكالة ان الغازة تسببت بأضرار بالمعدات والممتلكات. الحديث يدور عن الهجوم الثالث المنسوب لإسرائيل هذا الأسبوع.

وصرح مصدر عسكري سوري للوكالة إنه "في تمام الساعة 00:30 نفذت إسرائيل هجوما صاروخيا " وذكر ان هذه الصواريخ انطلقت من إسرائيل لاستهداف عدد من المواقع في محيط دمشق.

واتهمت سوريا اسرائيل الاثنين الماضي بتنفيذ هجوم على أراضيها في وضح النهار. وبحسب شهود عيان سمعت انفجارات في العاصمة، وليس من المعتاد أن يتم هجوم إسرائيلي في وضح النهار في سوريا. وافادت وسائل الاعلام السورية ان المضادات الجوية اعترضت غالبية الصواريخ، في حين قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن عسكريين سوريين قتلا في الغارة المنسوبة الى اسرائيل.

الهجوم السابق كان ليلة الجمعة-السبت، والذي وقع بنفس المنطقة ايضا، واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن استهداف مطار دمشق الدولي بنفس الغارة، وموقع لانتاج المسيرات الايرانية ايضا. وأفادت العربية أمس انه تم استهداف مخزنين احتفظ داخلهما على مواد حساسة كانت مخصصة لحزب الله في لبنان.