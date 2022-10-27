لأول مرة: شركة صناعة الفضاء الإسرائيلية تشارك بمعرض البحرين الدولي للطيران الشهر المقبل

ستكون الشركة الاسرائيلية الاولى التي تشارك في هذا المعرض الدولي المرموق

تشارك شركة صناعة الفضاء الإسرائيلية (IAI) في معرض البحرين الدولي للطيران 2022 الشهر المقبل، جاء هذا بحسب ما اعلنت الشركة الاسرائيلية في بيان.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها شركة إسرائيلية في الحدث الذي يعقد مرة كل سنتين.

في المعرض المرموق الذي سيقام ما بين 9 حتى 11 نوفمبر ، ستستعرض الشركة عددا متنوعا من الابتكارات التي تعكس طليعة التكنلوجيا، وتشمل منتجات للطيران المدني، الرادارات، أنظمة دفاعية جوية، حماية شواطئ وأنظمة دفاعية عن طريق طائرات مسيرة.

الأنظمة المتقدمة للصناعات الجوية سيم عرضها في جناج مميز ستقوم الشركة ببناءه ، وسيعبر عن 70 عاما من الخبرة التي اكتسبتها الشركة.

معرض البحرين الدولي للطيران يعتبر أحد اهم الأحداث بمجال الطيران في الخليج، ويشكل منصة تعزز الفرص التجارية، فرص النمو والتعاون وتبادل المعرفة بين المشاركين. في نفس الوقت ، تنوي شركة الصناعات الجوية أن توسع تعاوناتها الاستراتيجية في المنطقة من خلال التوقيع على اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات محلية، بهدف توسيع التعاون القائم.