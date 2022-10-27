إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما

عون: "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي يجب توقيعه يوم الخميس ، هو ’تقني’ بحت وليس له بعد سياسي"

وقعت إسرائيل ولبنان، اليوم الخميس، اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بينهما، بعد شهور من المفاوضات من خلال الولايات المتحدة، والتي تضمن توزيع حقول الغاز البحرية في شرق البحر المتوسط، على أن يتم تبادل الوثائق الرسمية المتعلقة بالاتفاق في الناقورة بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، على تويتر إن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي يجب توقيعه يوم الخميس ، هو ’تقني’ بحت وليس له بعد سياسي".

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد:" هذا انجاز ساسي ليس في كل يوم تعترف دولة عدو بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي" واضاف انه "يوجد إجماع بالجهاز الأمني على أهمية الاتفاقية".