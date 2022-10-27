إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما
عون: "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي يجب توقيعه يوم الخميس ، هو ’تقني’ بحت وليس له بعد سياسي"
وقعت إسرائيل ولبنان، اليوم الخميس، اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بينهما، بعد شهور من المفاوضات من خلال الولايات المتحدة، والتي تضمن توزيع حقول الغاز البحرية في شرق البحر المتوسط، على أن يتم تبادل الوثائق الرسمية المتعلقة بالاتفاق في الناقورة بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، على تويتر إن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي يجب توقيعه يوم الخميس ، هو ’تقني’ بحت وليس له بعد سياسي".
ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد:" هذا انجاز ساسي ليس في كل يوم تعترف دولة عدو بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي" واضاف انه "يوجد إجماع بالجهاز الأمني على أهمية الاتفاقية".
27 أكتوبر 2022
الوفد الإسرائيلي: "الاتفاق يمثل نموذج اقتصادي ويشكل امكانية لابرام المزيد من الاتفاقيات في مجال الطاقة مع دول اخرى لا علاقات لنا معها" واضاف:" منصة غاز لبنانية سوف تقلل من ارتباط الدولة اللبنانية بإيران وحزب الله".
الوفد الإسرائيلي المشارك في مراسم التوقيع: "هذا يوم تاريخي وهذا الاتفاق هو حل عادل ويخدم مصالح الطرفين، ونشكر حكومة والوفد الأمريكي على ترسيم الحدود " وتابع:" الاتفاق سيساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة"
حسن نصر الله: مع التوقيع اليوم الخميس على اتفاق الترسيم مع إسرائيل نكون قد انتهاينا من هذه المرحلة
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مساء اليوم الخميس، إن "حزب الله سينهي "التعبئة الاستثنائية" ضد إسرائيل بعد أن هدد بشن هجوم على مدى شهور، بعد أن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية.
انتهاء مراسم التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في منطقة الناقورة الحدودية
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله:"تجربة ملف ترسيم الحدود كانت تجربة غنية ومهمة جداً على مستوى لبنان والمقاومة وتستحق التوقف عندها ملياً" وتابع "ما جرى هو انتصار كبير كبير كبير للبنان كدولة وشعب ومقاومة" وأكد حسن نصر الله على أن "المفاوضات في ملف الترسيم كانت جميعها غير مباشرة ولم يلتق الوفدان اللبناني والإسرائيلي تحت سقف واحد".
أفادت تقارير إعلامية لبنانية أن "لبنان سلم الاتفاق الموقع" وذكرت قناة "المنار" المحسوبة على حزب الله أن "الوفد اللبناني سلم الاتفاق الموقع وغادر الناقورة"
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان يوم الخميس "أنا فخور بتهنئة إسرائيل ولبنان على إبرام اتفاقهما رسميًا لحل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده". وتابع "اليوم في الناقورة بلبنان اتخذ الطرفان الخطوات النهائية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ وقدموا الأوراق النهائية للأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة".
وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل كوسيط حيث تعمل إسرائيل ولبنان على "الوفاء بالتزاماتهما وتنفيذ هذا الاتفاق". وتابع"لا ينبغي أن تكون الطاقة ، ولا سيما في شرق البحر الأبيض المتوسط ، سببا للصراع ، بل أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدهار. هذه الاتفاقية تقربنا خطوة واحدة من تحقيق رؤية لشرق أوسط أكثر أمنا ، متكاملة ومزدهرة ، تقدم منافع لجميع شعوب المنطقة ".
قال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ، الذي يجب توقيعه يوم الخميس ، هو "تقني" بحت وليس له "بعد سياسي".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قد أعلن أن اتفاق الحدود بين البلدين الجارين ، من الناحية الفنية في حالة حرب ، يشكل "اعترافًا" فعليًا بالدولة اليهودية من قبل بيروت.
من المتوقع أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطابًا حوالي الساعة 4 مساءً ،ومن المنتظر يكون اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ضمن خطابه.
وصول الوفدان الإسرائيلي واللبناني إلى رأس الناقورة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر (بتوقيت القدس) إلى مقر اليونيفيل في بلدة الناقورة القريبة جدًا من الحدود مع إسرائيل.