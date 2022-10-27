احتفاءً بمرور سنتين عل توقيع اتفاقيات إبراهيم: عملية إنزال مظلات مشتركة في البحرين

كانت هذه هي المرة الأولى التي يقفز فيها جنود إسرائيليون بالمظلات في إحدى دول الخليج

احتفلت البحرين الأربعاء، بطريقة استثنائية بمرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم التي تمت برعاية أمريكية. فقد زار وفد عن الجيش الإسرائيلي مملكة البحرين للمشاركة في عملية إنزال مظلي غير مسبوقة في المملكة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقفز فيها جنود إسرائيليون بالمظلات في إحدى دول الخليج. وتأتي هذه الفعالية، في إطار التركيز على تعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

ويقف الجانب الأمريكي وراء اقتراح عملية هبوط المظليين في سماء الخليج بمبادرة من السفير الإسرائيلي في البحرين، إيتان نائيه. وتم تنفيذ الهبوط المظلي من طائرة هرقل التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وكان وفد مؤلف من 25 ضابطا وجنديا من الجيش الإسرائيلي، بقيادة العقيد إيتاي فيروف قد وصل البحرين في مطلع الأسبوع. رافقه ضابط المظليين وقائد المشاة، غاي ليفي، واللواء جيل ايليا قائد لواء مروم الذي يضم مدرسة المظليين. كما شارك في الوفد ممثلون عن مدرسة القفز بالمظلات وقيادة العمق ووحدة العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي.