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الخارجية الإسرائيلية لـ i24news: جلسنا في غرفة واحدة مع الوفد اللبناني بحضور الأمم المتحدة

i24news

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رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد يوقع اتفاقية الحدود البحرية مع لبنان في القدس ، 27 أكتوبر ، 2022.
Amos Ben Gershom/GPOرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد يوقع اتفاقية الحدود البحرية مع لبنان في القدس ، 27 أكتوبر ، 2022.

في رأس الناقورة جلس الوفدان اللبناني والإسرائيلي في نفس الخيمة بحضور وفد الأمم المتحدة

صرح المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية لأور حياة لمراسل i24news رازي طاطور الذي تواجد اليوم الخميس في رأس الناقورة، شمال إسرائيل حيث جرت مراسم توقيع الاتفاق التاريخي بين إسرائيل ولبنان بأنه "وخلال مراسم توقيع الاتفاق مع لبنان في رأس الناقورة جلس الوفدان اللبناني والإسرائيلي في نفس الخيمة بحضور وفد الأمم المتحدة. 

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يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أشاد بتوقيع الاتفاق بين الطرفين بوصفه يدفع باتجاه ازدهار المنطقة فضلا عن تأكيده على أن لبنان عمليا اعترف من خلال هذه الخطوة، بدولة إسرائيل ولا يحدث كل يوم أن تعترف دولة عدوة بدولة إسرائيل، وفق ما صرح.

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