تقرير: إسرائيل تحذّر سوريا بخصوص نقل الأسلحة الإيرانية

إسرائيل بلغت سوريا بأنها تعتزم تصعيد الضربات الجوية إذا استمرت الأخيرة في تسهيل نقل الأسلحة الإيرانية

كشفت وسائل إعلام سعودية، الخميس، أن إسرائيل قامت بتبليغ سوريا رسالة مفادها أنها تعتزم تصعيد الضربات الجوية إذا استمرت الأخيرة في تسهيل نقل الأسلحة الإيرانية إلى المنطقة.

وقال موقع العربية نقلاً عن مصادر لم يسمها إن إيران ترسل أسلحة تحت ستار مساعدات لسوريا ولبنان جواً وبراً وبحراً. ولم يذكر في التقرير كيف أو متى أرسلت إسرائيل التحذير.

جاء التقرير في أعقاب ضربة جوية ثالثة في سوريا منسوبة لإسرائيل في أقل من أسبوع.

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل التي نادرا ما تعلق على الضربات على جارتها الشمالية الشرقية لكنها أقرت بتنفيذ المئات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربات قرب دمشق استهدفت الخميس مستودعات أسلحة وذخيرة، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، أحدهم مواطن سوري.

وورد مطلع الأسبوع أن إسرائيل قصفت محيط دمشق ما أدى إلى إصابة جندي – عقب غارة أخرة وقعت قبل ثلاثة أيام استهدفت مواقع عسكرية سورية بالقرب من مطار العاصمة.

في أيلول/ سبتمبر، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إيران استخدمت أكثر من 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها.

وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك "لقد حولت إيران مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا إلى منشآت لإنتاج صواريخ وأسلحة متوسطة وبعيدة المدى ودقيقة، يتم تحويلها لحزب الله ووكلاء إيران. بعبارة أخرى، أصبحت جبهة إيرانية أخرى - مصنعا للأسلحة الاستراتيجية المتقدمة".

منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، استهدفت إسرائيل القوات الحكومية وكذلك القوات المدعومة من إيران ومقاتلي حزب الله اللبناني. وتقول إن حملتها الجوية ضرورية لمنع إيران العدو اللدود من الحصول على موطئ قدم بالقرب من حدودها.