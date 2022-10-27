حزب الله يعلن انتهاء استنفاره "الاستثنائي" بعد ابرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون في المقابل على أن الاتفاق "عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية بعكس ما صرح لابيد

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الخميس انتهاء "الإجراءات والاستنفارات الاستثنائية" التي قام بها حزبه خلال الأشهر الماضية، بعد إبرام لبنان وإسرائيل، رسمياً اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

ودأب نصر الله على تهديد إسرائيل بتصعيد عسكري في حال أقدمت على أي نشاط في المنطقة البحرية التي كان متنازعاً عليها، لكنه قال في كلمة الخميس عقب التوقيع في رأس الناقورة الحدودية "كل التدابير والاجراءات والاستنفارات الاستثنائية والخاصة التي قامت بها المقاومة منذ عدة اشهر، أعلن الآن أنها انتهت".

وأضاف "المهمة انجزت"، معتبراً الاتفاق "انتصاراً كبيراً للبنان".

توصل الجانبان الإسرائيلي واللبناني إلى قناعة بصواب الذهاب الى اتفاق، بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة أميركية، سبقها تسليم الوثائق الرسمية التي تتضمن موافقتهما على الاتفاق للوسيط الأميركي والأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وخلال الأشهر الماضية، وجه حزب الله، تحذيرات متكررة الى إسرائيل، وهدد باستهداف كافة الحقول الإسرائيلية في حال مُنع لبنان من استخراج النفط والغاز أو لحق الإجحاف بحصته من موارد الطاقة المائية. كما أرسل حزب الله في حزيران/يونيو مسيرات غير مسلحة باتجاه حقل كاريش، الذي كان يقع في منطقة متنازع عليها وبات من حصة إسرائيل وفق الاتفاق الجديد.

وشدد نصر الله، الذي كان أعلن أن حزبه سيوافق على الاتفاق في حال موافقة السلطات اللبنانية عليه، على أن الاتفاق "ليس معاهدة دولية وليس اعترافاً بإسرائيل". وعلى غراره، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، على أن الاتفاق "عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول".

وفي المقابل، اعتبر رئيس الحكومة يائير لابيد الاتفاقية بمثابة "اعتراف" للبنان بإسرائيل "في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره".