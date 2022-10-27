بيني غانتس من أنقرة يوعز لوزارة الأمن الإسرائيلية بعودة التعاون التدريجي مع نظيرتها التركية

وزير الأمن الإسرائيلي:"من الآن فصاعداً، علينا اتباع نهج ثابت وإيجابي في علاقاتنا، والحفاظ على الحوار المفتوح"

أوعز وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، اليوم الخميس، إلى مسؤولين في وزارته بعودة التعاون التدريجي مع نظيرته التركية، وقال:"من الآن فصاعداً، علينا اتباع نهج ثابت وإيجابي في علاقاتنا، والحفاظ على الحوار المفتوح" جاءت تصريحات غانتس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع التركي.

ومن جهته قال خلوصي أكار: "سيؤدي التحسن في علاقاتنا وتعاوننا مع إسرائيل، وخصوصاً في مجالات مثل الدفاع والأمن والطاقة، إلى تطورات مهمة في ما يتعلق بالسلام والاستقرار الإقليمي".وأضاف "من شأن تحسن العلاقات مع إسرائيل "تسهيل حل بعض المشكلات التي بيننا خلاف عليها، وخصوصاً فلسطين".

وتأتي زيارة غانتس لتركيا بعد زيارة عمل قام بها قبل شهرين تقريباً رئيس القسم السياسي والأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية درور شالوم، لأول مرة منذ عشر سنوات، وفق ما أفاد به موقع "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الخميس، مضيفاً أن "زيارة شالوم أعادت العلاقات الأمنية بين الدولتين، حيث تم الاتفاق على المواضيع التي ناقشها غانتس اليوم مع نظيره التركي"

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد استقبل بيني غانتس في المقر الرئاسي في أنقرة، في أول زيارة لوزير أمن إسرائيلي الى تركيا منذ عشر سنوات.

وكان ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد ، قد أعلن أن تركيا وإسرائيل تستأنفان العلاقات الديبلوماسية بشكل كامل وتستعيدان السفيرين والقنصلين العامين في كلا البلدين، وذلك في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيسي الحكومة يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وفي وقت سابق من هذا العام، زار الرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتسوغ أنقرة في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي لتركيا منذ عام 2008.