إسرائيل: مجلس الحكومة يصادق على زيادة رواتب المعلمين

سيحصل المعلمون الجدد على راتب قدره 9000 شيكل (2600 دولار) شهريًا اعتبارًا من سبتمبر/أيلول من عام 2023

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، على إعادة توزيع كبيرة للميزانية السنوية للحكومة لتمويل اتفاق تم التوصل إليه مؤخرًا لزيادة رواتب المعلمين، وسيحصل المعلمون الجدد على راتب قدره 9000 شيكل (2600 دولار) شهريًا اعتبارًا من سبتمبر/أيلول من عام 2023 ، مع مكافآت تصل إلى 1100 شيكل (300 دولار). سترتفع الرواتب أولاً إلى 8207 شيكل (2300 دولار) في يناير/كانون الثاني.

وغادر وزيرا النقل ميراف ميخائيلي ووزير الصحة نيتسان هورويتش الاجتماع في وقت أبكر مما كان متوقعا لتجنب الاضطرار إلى التصويت على إعادة التوزيع ، التي عارضاها بشدة ، بينما صوت وزير الأمن العام عمر بارليف ضدها.

وتعرضت صفقة الأجور والزيادات ذات الصلة لانتقادات من إدارة الميزانية بوزارة المالية، التي أصدرت خطابًا مفتوحًا نادرًا اليوم الخميس يدين "العبء الثقيل" الذي ستلقيه إعادة التوزيع للإنفاق العام.

في غضون ذلك، رحبت وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون بتمويل الصفقة وشكر مجلس الوزراء على الموافقة على الخطة، وقاتل "إنه يوم مهم بالنسبة لي. لقد دخلت السياسة في أوقات كهذه وأنا ممتنة لامتياز تغيير وتحسين مستقبل التعليم في إسرائيل "

وكانت إعادة توزيع الميزانية ضرورية لتمويل صفقة الأجور التي أبرمتها وزارة المالية ونقابة المعلمين في أغسطس / آب المنصرم، ووقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد نزاع استمر أشهر. وبدون اتفاق، حيث هددت النقابة بالإضراب وتأجيل افتتاح العام الدراسي.

بموجب الاتفاقية ، سيحصل المعلمون الجدد على راتب قدره 9000 شيكل (2600 دولار) شهريًا اعتبارًا من سبتمبر/أيلول من عام 2023 ، مع مكافآت تصل إلى 1100 شيكل (300 دولار). سترتفع الرواتب أولاً إلى 8207 شيكل (2300 دولار) في كانون الثاني /يناير. وبعد ثلاث سنوات من التعليم ، سيحصل الموظفون على منحة قدرها 10000 شيكل لتشجيعهم على البقاء في المهنة، في ما سيحصل المدراء الجدد على راتب يبدأ من 19000 شيكل (5400 دولار).

سيتمكن المدراء من تقديم مكافآت للمعلمين من 400 إلى 1،000 شيكل للتميز والمبادرة. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون مديرو المدارس قادرين على تعيين مدرسين متخصصين يعملون خارج نظام التعليم ، على سبيل المثال خبراء في التربية الخاصة.