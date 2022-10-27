رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي يوجه تعليماته لقادة الفرق العسكرية بلجم عنف المستوطنين في الضفة الغربية

طُلب من قادة الفرق العسكرية أن يتصرفوا بنفس التصميم في منع الجرائم ذات الطابع القومجي اليهودي

أشارت مصادر في الجيش الإسرائيلي إلى لمحه بوادر اعتدال في مستوى الأحداث في نابلس، ويعزو المسؤولون الأمنيون ذلك إلى العمليات المتكررة في المنطقة، والتي خلقت إحساسًا بالمطاردة بين أعضاء "عرين الأسود". كما اعتبر أولئك أن لحقيقة تسليم خمسة من أعضاء هذه المجموعة أنفسهم الليلة الماضية (الأربعاء) وزنها في تهدئة الشارع، وفق النشر في واينت.

ويشير الجيش أيضًا إلى أنه على الرغم من الإغلاق المفروض على المدينة الذي ربما أثار الاضطرابات بين السكان غير المرتبطين بالأحداث الجارية، فإن السكان الفلسطينيين في نابلس يكتفون في الغالب بالدعم اللفظي وبعض الدعم المالي لمنتمي "عرين الأسود"، ليس إلا.

ويرجح المسؤولون الأمنيون في الجانب الإسرائيلي أنه بات الآن أسهل على الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية السيطرة على ظاهرة "عرين الأسود" وتقييد حركتها.

وفي الوقت نفسه، أعربت مصادر أمنية عن خشيتها من إمكانية اتجاه الأمور نحو التصعيد، فيما يتعلق بمخيم اللاجئين في جنين الذي يعتبر المحرك الرئيسي وراء الأحداث التي شهدتها المنطقة، مؤخرًا.

ووفق بعض التقييمات الأمنية إسرائيليا فإن الإجرام القومجي من جانب المستوطنين والذي سجل تزايدًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، يلعب دورًا في إذكاء مشهد المواجهات وانطلاق العمليات ضد القوات الأمنية. وتشير تلك المصادر إلى أن تواصل الانفلات الأمني من جانب المستوطنين قد يدفع المنطقة إلى اشتباكات خارجة عن السيطرة، وهو ما يجعل الوضع في هذه الفترة بالذات قابلًا للاشتعال.

وتكمن خطورة التصعيد في أن الفلسطينيين غير المنخرطين بنشاطات أمنية عدائية سيجدون أنفسهم في دوامة مساندة أشقائهم أمام استفحال الإجرام من قبل المستوطنين.

بناء على ما تقدم، خرج رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في أعقاب اجتماع ضم لواء القيادة المركزية، يهودا فوكس، وآخرين، بمطالبة قادة الفرق العسكرية العاملة حاليًا في يهودا والسامرة في الميدان بأن يهتموا بشكل استباقي بالحفاظ على القانون وليس فقط عندما يتعلق الأمر بمكافحة العمليات العدائية، بل طُلب منهم أن يتصرفوا بنفس التصميم في منع الجرائم ذات الطابع القومجي اليهودي.

وينتشر في الوقت الحالي في انحاء الضفة الغربية ما يزيد عن 22 فرقة عسكرية، إضافة إلى عدة وحدات مختارة، تمت إحاطتهم بالتوجيهات الجديدة والمواظبة على منع اشتعال أجزاء واسعة من الضفة الغربية.