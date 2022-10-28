لم تقع إصابات بين الجنود، بينما أعلن الفلسطينيون عن حالتي وفاة لقوات الأمن

منعت قوة من الوحدة 636 من فرقة التحصيل القتالي التي كانت في كمين في منطقة نابلس هجومًا كبيرًا الليلة (بين الخميس والجمعة). ويتضح ذلك من التحقيق في ملابسات إطلاق النار من سيارة عابرة باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي على حاجز حوارة بالقرب من المدينة الفلسطينية، ولم تقع إصابات بين الجنود، بينما أعلن الفلسطينيون عن حالتي وفاة لقوات الأمن.

من تفاصيل التحقيق الأولي يبدو أن قوة من الكتيبة 202 من لواء المظلات كانت في موقع عسكري بعيد عن محور المرور الذي تسير عليه المركبات الإسرائيلية، وفي وقت ما تم إطلاق النار على المقاتلين. تعرفت القوة على السيارة التي أطلقت منها عدة رصاصات وكان بداخلها ثلاثة فلسطينيين. وردت القوة بإطلاق النار مما أدى إلى إصابة ركاب السيارة الثلاثة. كما أصيبت عربة أخرى كان يستقلها فلسطيني آخر.

استدارت السيارة التي كان يقطنها ثلاثة فلسطينين وعادت بسرعة إلى مدينة نابلس. وأفاد الفلسطينيون بعد ذلك أن ركابها وصلوا لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا في المدينة. توفي اثنان منهم، عماد أبو راشد، 47 عاماً ، ورمزي سامي زبارة، 35 عاما، متأثرين بجراحهما. ووصفت حالة الفلسطيني الثالث بأنها خطيرة للغاية. وفي الوقت نفسه، اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي سائق السيارة الأخرى الذي أصيب بجروح متوسطة.

وحاليًا، لم تتحمل فرقة "عرين الأسود"، التي تعرضت لضربة قاسية هذا الأسبوع إثر تصفية عدد من كبار أعضائها، مسؤولية محاولة إطلاق النار في منطقة نابلس. وقام أحد قادة الخلية وثلاثة نشطاء آخرين بتسليم أنفسهم يوم الأربعاء إلى أجهزة الأمن الفلسطينية خوفا على حياتهم.