انطلاق مسيرة المناخ في تل أبيب، وأغلاق الشوارع المركزية

قبل تسعة أيام من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمناخ في شرم الشيخ تنطلق مسيرة المناخ في تل ابيب

انطلقت من مدينة تل أبيب اليوم (الجمعة) مسيرة المناخ التي تطالب بالحفاظ على البيئة وعدم تغيير المناخ،جاء ذلك قبل تسعة أيام من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمناخ في شرم الشيخ، وقد بدأ المسيرة وأنتجتها حوالي 40 منظمة معنية بالبيئة، بما في ذلك جمعية حماية الطبيعة، جرين ترند، غرينبيس، "آدم تيفع ودين"، وغيرهم من المنظمات.

بدأ الحدث في ساحة متحف تل أبيب بمشاركة الالاف، وبعدها، سوف سار المشاركون من شارع "شاؤول هاميلخ" باتجاه مركز شارونا. بسبب المسيرة، سيتم إغلاق عدة شوارع في وسط تل أبيب.ويشارك في المسيرة عدد من السياسيين ورؤساء الاحزاب، بالاضافة الى الاف طلاب المدارس القادمين من جميع ارجاء البلاد، عربًا ويهودًا.

الشوارع التي سيتم إغلاقها حتى الساعة 13:00 عند ابن جفيرول، من مالكي يسرائيل إلى كابلان في كلا الاتجاهين، ابن جبيرول، ومن مرموراك إلى كابلان باتجاه الشمال، جادة الملك شاؤول هاملك من فايتسمان إلى ابن جفيرول في كلا الاتجاهين، كما سيتم إغلاق الشوارع القريبة المؤدية إلى مجمع الفعاليات أمام حركة مرور السيارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماغما غرين، التي تقود العرض: "جاء عدة آلاف للمطالبة بأن تضع الأحزاب السياسية قضايا البيئة والمناخ في صدارة جدول الأعمال. تبدأ هذه المسيرة هنا وتنتهي في مركز الاقتراع. إن صوتنا هو الذي سيحسم الانتخابات، فهذه هي أكثر القضايا إلحاحًا. نطالب بقانون مناخي طموح حرصا على أمننا وصحتنا ".