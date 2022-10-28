الرئيس اللبناني: لبنان أخذ حقه كاملا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وتركيا ترحب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

شدد الرئيس اللبناني ميشيل عون، الخميس، على أن بلاده أخذت حقها كاملا بموضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وذكر عون، أنه "لا توجد أي ورقة أو إمضاء أو أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم يؤدي إلى اتفاق سلام مع إسرائيل". جاء هذا خلال مقابلة مع قناة "LBCI" اللبنانية.

وقال عون خلال المقابلة التلفزيونية، إن "الساحة الجنوبية مستقرة، ولن تكون مصدرا للعنف لا سيما في ظل وجود القرار 1701 ومع كل ما قمنا به من خلال ترسيم الحدود كي لا تقع أي حرب".

كما رحبت وزارة الخارجية التركية، الخميس، بتوقيع لبنان وإسرائيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين. وقالت في بيان، "نرحب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة اليوم (27 أكتوبر/ تشرين الأول) نتيجة المحادثات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل".

وأعربت عن تمنياتها بأن تسهم الاتفاقية في إحلال السلام والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط التي تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأشارت إلى أن الاتفاقية تنص على نموذج التشغيل المشترك وتقاسم الإيرادات لبعض مناطق تراخيص الهيدروكربون على الجرف القاري للجانبين من قبل طرف ثالث. واعتبرت أن هذا النموذج الذي له أمثلة مشابهة أخرى في العالم، يمكن أن يشكّل مثالا إيجابيا للمنطقة وخصوصا للقبارصة الأتراك والروم.

وصباح الخميس، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، دون حضور مراسم التوقيع.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.