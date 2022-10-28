غداة إبرام لبنان اتفاقا مع إسرائيل: بيروت ونيقوسيا يبحثان ترسيم الحدود البحرية بينهما

مبعوث قبرصي إلى لبنان"يحدونا أمل كبير في أن يكون لدينا اتفاقيات جديدة من شأنها أن تجعل تعاوننا أكثر سهولة"

غداة إبرام لبنان اتفاقاً مع اسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما يتيح للبلدين استثمار مواردهما من الغاز في البحر المتوسط، اتفق لبنان وقبرص، اليوم الجمعة، على تسريع محادثاتهما لإزالة الخلافات العالقة بشأن الحدود البحرية.

وقال المبعوث الرئاسي القبرصي تاسوس تزيونيس عقب اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور الوزراء والمسؤولين اللبنانيين المعنيين "يحدونا أمل كبير في أن يكون لدينا اتفاقيات جديدة من شأنها أن تجعل تعاوننا أكثر سهولة" مؤكداً أنه "لا توجد مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلّها بسهولة".

وأضاف "أجرينا مناقشات ودية وبناءة للغاية حول اتفاقية ترسيم الحدود والمسائل البحرية ذات الصلة"، معتبراً أنّ "التوقيت الآن جيد جداً ونحن متفائلون للغاية، وهذا ما نحتاجه لبدء عمليات الطاقة في البحر".

ولا يمكن للبنان تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص من دون التفاهم مع سوريا، التي يعد عدم ترسيم الحدود البحرية معها معضلة رئيسية. وتقع رقعتان في المياه اللبنانية (رقم 1 و2) مقابل رقعتين سوريتين.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية الأسبوع الجاري أن وفدا رسميا سيتوجه إلى دمشق لبحث المسألة الخميس، من دون أن يحصل ذلك. وأفاد السفير السوري لدى بيروت علي عبد الكريم علي لاحقاً عن "لبس" حدث إزاء تحديد الموعد.

وقال أبو صعب "طلبنا التواصل مجدداً مع الأصدقاء في سوريا" موضحاً "توافقنا والجهة القبرصية على أنه ليس بمقدرونا أن نحدد اليوم من جهة واحدة ما هي الحدود (..) من دون أن يحصل تواصل وتفاهم بيننا وبين سوريا".

وكان لبنان وقبرص قد وقعا اتفاقاً في العام 2007 حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن لم يتمّ إبرامه في البرلمان على خلفية التباين بين لبنان وإسرائيل حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليه.

ومع إبرام لبنان وإسرائيل، أمس الخميس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، بما يسمح لهما بدء التنقيب وبدء إنتاج الغاز من منطقة كانا يتنازعان عليها، تأمل قبرص التي تسعى بدورها لتكون لاعباً اقليمياً على صعيد موارد الطاقة، "تسوية القضايا البحرية" مع لبنان.