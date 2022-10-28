قطر تستدعي سفير ألمانيا لديها احتجاجا على تصريحات "مستفزة للشعب القطري"لوزيرة ألمانية بشأن المونديال

استدعت سفير ألمانيا وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التامّ وشجبها لتصريحات"

أعلنت الحكومة القطرية، اليوم الجمعة، أنّها استدعت سفير ألمانيا لدى الدوحة، احتجاجاً على تصريحات "غير مقبولة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري" أدلت بها وزيرة ألمانية بشأن نهائيات كأس العالم في كرة القدم التي تستضيفها قطر في 20 من نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك.

وقالت الحكومة في بيان إنّ "وزارة الخارجية استدعت (...) سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التامّ وشجبها لتصريحات" وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر للمونديال.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أعرب، الثلاثاء المنصرم، عن أسفه لأنّ بلاده تتعرّض لـ"حملة غير مسبوقة" بسبب استضافتها مونديال 2022 الذي تنطلق مبارياته، في غضون أقلّ من شهر.

جاء ذلك في خطاب ألقاه في افتتاح عقد مجلس الشورى، قال الشيخ تميم "منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم، تعرّضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرّض لها أيّ بلد مضيف". وأضاف "لقد تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية، بل واعتبرنا أنّ بعض النقد إيجابي ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير".