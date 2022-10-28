الانتخابات الإسرائيلية: أكثر من 6.2 مليون من أصحاب الحق في التصويت من بينهم 15 في المئة تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما

77 في المئة من الذين لهم حق التصويت هم من اليهود ، 11 في المئة من المتدينين ،و 17 في المئة عرب

ذكر المكتب المركزي للإحصاء في أحدث البيانات، أن عدد الإسرائيليين الذين سيتمكنون من التصويت هو 6.2 مليون من بينهم 15 في المئة (تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما) من أصحاب الحق في التصويت في الانتخابات الإسرائيلية الكنيست الـ 25

وذكر المكتب المركزي للإحصاء استعدادًا لانتخابات الكنيست الـ 25 التي ستجرى، الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك مشيرا إلى أن عدد الناخبين في إسرائيل بلغ حوالي 6.2 مليون ناخب، وازداد عدد أصحاب الحق في الصويت منذ الانتخابات الأخيرة للكنيست الـ24 التي أجريت في مارس/ آذار 2021 ، بنسبة 3.3 في المئة ، أي ما يقارب 196 ألف شخص.

وذكرت البيانات التي أن 77 في المئة من الذين لهم حق التصويت في إسرائيل هم من اليهود ، 11 في المئة من المتدينين ،و 17 في المئة عرب و 6 في المئة آخرون وأكد المكتب أن حوالي 15في المئة من أصحاب الحق في التصويت هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما، و 29 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 39 عامًا ، و 31 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و 59 عاما. تبلغ نسبة الناخبين المؤهلين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر حوالي 25في المئة

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، هناك 6788804 ناخبين مؤهلين. منذ الانتخابات السابقة، تمت إضافة 210720.

وذكر المكتب أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والمسجلين في سجل السكان وليس لديهم الحق في التصويت لأنهم ليسوا مواطنين،يضم بشكل رئيسي عرب القدس الشرقية والدروز في مرتفعات الجول، لا يشمل التقدير المواطنين الإسرائيليين الذين لهم حق التصويت والذين يقيمون في الخارج لفترة طويلة من الزمن.

واشارت بيانات المكتب المركزي إلى أن هنا عامل آخر يؤثر على نسبة من لهم حق التصويت بين فئات السكان وهو اختلاف الهيكل العمري في كل مجموعة. على سبيل المثال، نسبة العرب بين الناخبين (17في المئة) أقل من حصتهم في السكان (21 في المئة) لأن نسبة الأطفال، الذين ليس لديهم حق التصويت ، أكبر بين العرب منها في المجموعات السكانية الأخرى.