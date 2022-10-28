إيران: قتيل و14 جريحا جراء "الشغب" في مدينة زاهدان خلال اليوم الجمعة

فقد أحد المواطنين حياته جراء إطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين، وأصيب 14 شخصا من الناس وقوات حفظ الأمن

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية،أنه "على إثر أعمال الشغب، اليوم الجمعة، في زاهدان، فقد أحد المواطنين حياته جراء إطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين، وأصيب 14 شخصا من الناس وقوات حفظ الأمن بجروح"، في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق إيران.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن "مشاغبين" في زاهدان أشعلوا النار في إطارات، وأضافت أن "بعض مثيري الشغب الملثمين ألقوا الحجارة على سيارات" كانت تمر قرب ميدان التوحيد في المدينة.وأكدت "إرنا" أن زاهدان "هادئة" بشكل عام وأن الشرطة منتشرة في المدينة وتحديدا حول جامع مكي.

وم جهتها قالت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة إن "قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار على المتظاهرين في زاهدان، اليوم الجمعة، بعد شهر من أعمال عنف دامية خلفت عشرات القتلى في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد.

وكتبت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" عبر تويتر أن "قوات الشرطة الخاصة قمعت المتظاهرين وأطلقت النار على حشد" من الناس تجمعوا بعد صلاة الجمعة في زاهدان.

في مقطع فيديو نشرته المنظمة غير الحكومية ولم تتمكن وكالة فرانس من التحقق من صحته، يظهر محتجون يجرون بعد سماع طلق ناري لم يتضح مصدره.

كما سُمع دوي وابل من نيران الأسلحة الآلية في مقطع فيديو آخر نشرته على الإنترنت منظمة "إيران هيومن رايتس" غير الحكومية ومقرها أوسلو والتي قالت إن الطلقات استهدفت متظاهرين كانوا يحاولون الاحتماء منها.

تأتي أعمال العنف في وقت تهزّ إيران احتجاجات اندلعت في 16 أيلول/سبتمبر المنصرم على خلفية وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاما بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بزعم انتهاكها قواعد لباس المرأة في ايران.