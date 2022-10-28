لجنة أممية للتحقيق في اتهامات "الفصل العنصري" ضد إسرائيل وواشنطن تتهم اللجنة بـ "استهداف إسرائيل بشكل غير عادل"

من جهتها نددت الولايات المتحدة بتقرير ، الخميس، متهمة اللجنة بـ "استهداف إسرائيل بشكل غير عادل".

قالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إنها ستحقق في اتهامات "الفصل العنصري" وما إذا كان المصطح ينطبق عليها.

واصدر مجلس حقوق الإنسان ، الذي شكله مجلس حقوق الإنسان في أعقاب التصعيد التي استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في مايو/أيار من عام 2021 ، تقريرها الثاني الأسبوع المنصرم، متهمًا إسرائيل "بانتهاك القانون الدولي ودعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إنهاء التصعيد"

في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، قدمت لجنة التحقيق تقريرها الأخير.

وأكد أعضاؤها الثلاثة أن "التقارير المستقبلية ستنظر في الفصل العنصري من قبل إسرائيلن وأن التحقيق ركز حتى الآن على "الأسباب الجذرية" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني - والتي نسبوها إلى الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية"

في تقريرها المؤلف من 28 صفحة ، اتهمت لجنة التحقيق الإسرائيلية إسرائيل بانتهاك القانون الدولي "من خلال جعل سيطرتها على الضفة الغربية دائمة وكذلك ضم الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون والسوريون"

وصفت رئيسة المفوضية والمسؤولة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الفصل العنصري بأنه "مظهر من مظاهر الاحتلال"، وحثت "إسرائيل ليس لديها نية لإنهاء هذا الاحتلال ، وبالتالي ، إذا تركت دون معالجة من قبل المجتمع الدولي ، فإننا نخشى أن الصراع سيستمر إلى ما لا نهاية".

وردا على ذلك ، أدان مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان التقرير ، ووصف بيلاي وفريقها وتقريرهم بـ "معاداة السامية"وقال إردان: "تم اختيار [المفوضين] على وجه التحديد لأنهم يمقتون الدولة اليهودية".

وترفض إسرائيل التعاون مع اللجنة ولن تسمح بدخول أراضيها أو الوصول إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية أو غزة. ورفضت تقرير الأسبوع المنصرم ووصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بأنه "متحيز" و "تحريضي". ومن جهتها نددت الولايات المتحدة بتقرير ، الخميس، متهمة اللجنة بـ "استهداف إسرائيل بشكل غير عادل".