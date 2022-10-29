الرئيس الفلسطيني يصدر قانون "مفاجئ" يُعزز قبضته على السلطة وسط جدل وانتقادات

بحسب فصائل ومراكز حقوقية، فإن محمود عباس وبدون سابق إنذار، أصدر مرسومًا بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قانونًا مُفاجئا يمنحه الحق في التحكم بقبضة من حديد على كل مفاصل السلطة التي يُسيطر عليها فعليًا برفقة حركة “فتح"، مما أثار الجدل والغموض في الأوساط الفلسطينية.

وبحسب فصائل ومراكز حقوقية، فإن محمود عباس وبدون سابق إنذار، أصدر مرسومًا بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته، في إجراء يتجاوز الأعراف والقوانين الفلسطينية، وذلك لإحكام سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق موقع رأي اليوم.

وينص هذا المرسوم على أن المجلس سيكون برئاسة عباس، وسيُشكّل المجلس، المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، ويتكون من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس محكمة النقض، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل، المستشار القانوني للرئيس، النائب العام.

وهاجمت مجموعة من الفصائل فلسطينية ومراكز حقوقية هذا القرار.

وجاء هذا القرار بعد توقيع الفصائل الفلسطينية وثيقة "إعلان الجزائر" للمصالحة، في ختام أعمال مؤتمر "لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، وذلك خلال حفل في العاصمة الجزائر.