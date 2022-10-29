إسرائيل تخفض مستوى التأهب على حدودها الشمالية بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع بنان

تم تخفيض مستوى التأهب على الحدود الشمالية لإسرائيل، وذلك بعد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية حيز التنفيذ

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، أنه تم تخفيض مستوى التأهب على الحدود الشمالية لإسرائيل، وذلك بعد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت الخميس الماضي، بصورة نهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ودخل حيز التنفيذ بعد احتفال أقيم في قاعدة للأمم المتحدة بالقرب من الحدود، منهيا سنوات من الصراع حول هذه القضية وتهديدات متكررة من جماعة حزب الله.

وبعد توقيع الإتفاق، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله انتهاء "الإجراءات والاستنفارات الاستثنائية" التي قام بها حزبه خلال الأشهر الماضية ،وأضاف أن "المهمة انجزب"، معتبرا الاتفاق "انتصارا كبيرا للبنان".

في وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى أن الصفقة تمثل اعتراف لبنان الفعلي بإسرائيل. وبينما رفض الرئيس اللبناني ميشال عون هذا الادعاء، تحدث كبير المفاوضين اللبنانيين عن "حقبة جديدة" واستشهد باتفاقات إبراهيم بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة.

وشدد الرئيس اللبناني ميشيل عون، على أن بلاده أخذت حقها كاملا بموضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وذكر عون، أنه "لا توجد أي ورقة أو إمضاء أو أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم يؤدي إلى اتفاق سلام مع إسرائيل". جاء هذا خلال مقابلة مع قناة "LBCI" اللبنانية.