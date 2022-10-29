الرئيس اللبناني: حزب الله كان رادعا في المفاوضات مع اسرائيل

حزب الله كان له "دور مفيد كرادع"، على حد تعبيره، في المفاوضات

بعد يومين من توقيع اتفاق الحدود البحرية مع لبنان ، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي سيغادر القصر الرئاسي في بعبدا غدا (الأحد)، إن حزب الله كان له "دور مفيد كرادع"، على حد تعبيره، في المفاوضات.

وقال عون عن حزب الله الذي يطلق طائرات مسيرة باتجاه منصة "كاريش" الاسرائيلية "انه كحزب غير متوافق (مع الحكومة) لكنه كان صاحب مبادرة مفيدة". وتم تقديم الاتفاق بين إسرائيل ولبنان إلى الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، بعد أن وقعه رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس اللبناني بشكل منفصل.

وقال عون، في مقابلة مع قناة "المنار" التابعة لحزب الله اليوم السبت، إن "القوة ضرورية ولكن يجب أن تكون رادعة ولها انضباط معين ولا يمكن استعمالها بصورة اعتباطية".

وفي تصريحاته لرويترز، قال أيضا إن حزب الله، الذي أرسل طائرات مسيرة فوق إسرائيل وهدد بمهاجمة منصات التنقيب البحرية مرات عدة، كان "رادعا" في مسألة مواصلة المفاوضات لمصلحة لبنان.

ووقع الطرفان وثيقة اتفاق ترسيم الحدود البحرية في مقر الأمم المتحدة بالناقورة جنوبي لبنان، بعد أن وقع عليها الرؤساء فب كلا البلدين، وذلك بعد أشهر من المفاوضات والتهديدات خاصة بين حزب الله وإسرائيل.