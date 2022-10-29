إيران تتهم الولايات المتحدة في اعمال الشغب بالبلاد

"اميركا هي المتهم الاول في اعمال الشغب في البلاد"

اتهمت ممثلية الجمهورية الايرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة، مساعي اميركا لعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول قضايا ايران الداخلية، بأنها محاولة لتحقيق اغراضها السياسية وقالت بأن اميركا هي المتهم الاول في اعمال الشغب في البلاد.

وبحسب ما نشرت وكالة الانباء الايرانية "ارنا"، قالت ممثلية ايران لدى الأمم المتحدة ان الولايات المتحدة وحلفاؤها يسيئون استخدام مثل هذا المنبر (الأمم المتحدة) بشكل مستمر لدفع أجندتهم السياسية ، حتى على حساب انتهاك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق ، عقب محاولة واشنطن عقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن الدولي ، قالت مصادر دبلوماسية في تصريحات لوكالة "ارنا" إن أميركا وألبانيا تسعيان لعقد هذا الاجتماع يوم الأربعاء من هذا الأسبوع من أجل مواصلة التدخل في شؤون إيران الداخلية.

وأضافت: إن هذا الإجراء الأميركي هو رد فعل على تقرير أجهزة الامن الإيرانية - وزارة الامن وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري - حول العوامل الكامنة وراء اعمال الشغب في إيران.