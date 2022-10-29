توقيع الضمانة الأمريكية للاتفاقية البحرية ستتم هذا الأسبوع: "ملتزمون بحقوق إسرائيل"

من المتوقع أن يتم التوقيع في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

تم الاتفاق الليلة الماضية (الجمعة) على خطاب الضمان الأمريكي إلى إسرائيل، الموجه إلى رئيس الوزراء يائير لابيد والموقع من قبل رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.ومن المتوقع أن يتم التوقيع في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

تحدد الرسالة دور لابيد في تحقيق الاتفاق "الشجاع"، كما جاء في الرسالة، التي تعبر عن دعم أمريكي واضح لا لبس فيه لمواقف إسرائيل في القضايا المتعلقة باتفاق الخط البحري، بما في ذلك الالتزام الذي يتجاوز في بعض الحالات بيانات السياسة. ان بايدن يعرّف الاتفاقية بأنها "إنجاز تاريخي"، وخطوة أولى لتعزيز الاستقرار بين إسرائيل ولبنان.

كتب الرئيس الأمريكي في خطاب الضمانات أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الخط البحري، وبحقوق إسرائيل الأمنية والاقتصادية المتفق عليها فيها. بالإضافة إلى ذلك، تكرر الولايات المتحدة في الرسالة التزامها بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وردع أعدائها بما في ذلك في المجال البحري، بما في ذلك ضد تهديد أصول الطاقة الإسرائيلية في البحر أو ضد السفن الإسرائيلية.

يختتم الرئيس بايدن الرسالة ويقول إنه ملتزم بمواصلة تعزيز العلاقات كما هو محدد في "إعلان القدس"، الذي وقعه بايدن ولابيد أثناء زيارة بايدن لإسرائيل. وتم الاتفاق على النص النهائي للرسالة أمس، و ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الخطاب مطلع الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى أن محتوى الخطاب، مثل خطابات الضمان السابقة، ليس علنيًا.