كما أصيب فلسطيني غير مشتبه به بالهجوم بجروح طفيفة في الحادث

قُتل رجل يبلغ من العمر 50 عامًا رميا بالرصاص مساء اليوم (السبت) وأصيب اثنان آخران بجروح متوسطة وخفيفة في هجوم إطلاق نار قرب كريات أربع. وبحسب تحقيق أولي ، فتح مسلح واحد على الأقل النار باتجاه منطقة "تلة الآباء" في المستوطنة وأصاب ثلاثة أشخاص في حالة حرجة ومعتدلة وخفيفة. بعد ساعات ، أعلنت وفاة الرجل المصاب في المستشفى.

كما أصيب فلسطيني غير مشتبه به بالهجوم بجروح طفيفة في الحادث. ونقل الجرحى الى مستشفيات هداسا عين كارم وشعاري تسيديك في القدس. المستشفى يجري حاليا استكمال التقييمات الخاصة بحالتهم ، حيث أصيب الاثنان بطلقات نارية وشظايا معظمها في الجزء العلوي من الجسم.

في البداية أفادت الأنباء أن الاشتباه هو أن فلسطينيين فتحا النار، ولكن اتضح لاحقًا أن أحدهم وصل إلى مدخل الحي وأطلق النار هناك على الإسرائيليين. وذكر الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية قتل برصاص ضابط أمن مدني، وبدأت القوات العسكرية في البحث لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تهديدات إضافية.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن المنفذ أطلق النار في البداية على مواطنين، على ما يبدو أب وابنه، أصيبوا بدورهم في منطقة الكراجات القريبة من حي جفعات أفوت. وظلوا بالقرب من المحلات التجارية الفلسطينية في المنطقة. بعد الإبلاغ عن إطلاق النار، هرعت القوات الطبية والأمنية إلى مكان الحادث، ورأت أنه لا يوجد شيء هناك وبدأت في البحث. ففاجأهم المنفذوأطلق عليهم النار وأصيبوا. بعد ذلك انتشرت بالفعل قوات أمن مدني إضافية قامت كما ذكرنا بإطلاق النار على المنفذ وقتله.

في حي جفعات هافوت، تعيش عائلة عضو الكنيست إيتمار بن غفير، الذي لم يكن هناك ولم يصب بأذى، وغرد: "عائلتي في مأمن من هجوم إطلاق نار على منزلنا في جفعات هافو. استمع لقوات الأمن ".

حازم قاسم ، الناطق باسم حماس، سارع كما كان متوقعا ليهنئ الهجوم: "المقاومة في الضفة الغربية تثبت قدرتها على مباغتة الاحتلال وضرب أي مكان". وأضاف: "المقاومة الجهادية في الخليل تواصل العمل الجهادي، وتحول كل مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية إلى حصون مقاومة وثورة".