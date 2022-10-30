الجيش الإسرائيلي يخطط لهدم منزل منفذ عملية اطلاق النار في قرب كريات أربع بالضفة الغربية

نفذ الجيش الإسرائيلي أيضا غارة في الضفة الغربية خلال الليل، واعتقلت القوات الإسرائيلية شقيق محمد الجعبري

أجرى الجيش الاسرائيلي إلى جانب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي وشرطة الحدود، اليوم الاحد، استعدادات أولية لهدم منزل منفذ عملية اطلاق النار في قرب كريات أربع بالضفة الغربية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي أيضا غارة في الضفة الغربية خلال الليل، واعتقلت القوات الإسرائيلية شقيق محمد الجعبري، الذي يبدو أنه عضو في حركة حماس.

وفي الغالب ما تقوم إسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات عدائية كإجراء عقابي، وقد استنكر نشطاء حقوق الإنسان هذه الممارسة باعتبارها شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الغير العادل.

وكان قد قُتل رجل يبلغ من العمر 50 عامًا رميا بالرصاص أمس السبت وأصيب اثنان آخران بجروح متوسطة وخفيفة في هجوم إطلاق نار قرب كريات أربع.

وإلى جانب هذا، عملت قوات الجيش في مخيم الجلزون للاجئين واعتقلت مطلوبين متهمين بتورطهم في أنشطة عدائية، كما تمت مصادرة العديد من الأسلحة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وخلال العملية تم رشق الحجارة على القوات التي ردت بإجراءات لتفريق المتظاهرين.

وخلال المداهمة اعتقل الجيش 3 مطلوبين الضفة الغربية، وتم نقلهم لمزيد من التحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية. ولم تقع اصابات في صفوف القوات الاسرائيلية.

ويأتي هذا في أعقاب عملية "كسر الموجة" الإسرائيلية ، والتي بدأت إثر سلسلة من الهجمات العدائية في وقت سابق من هذا العام، والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 2000 شخص في الضفة الغربية.