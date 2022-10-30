الضفة الغربية: إصابة إسرائيليين في عملية دهس عند مفترق الموج قرب النبي موسى وتحييد المنفذ

باشر المسعفون التابعون لنجمة داود الحمراء في تقديم العلاج الطبي على الفور إلى المصابين

أكد الناطق بلسان نجمة داود الحمراء، اليوم الأحد، أن خمسة إسرائيليين اصيبوا في عملية دعس عند مفترق الموج قرب النبي موسى بالضفة الغربية، مضيفة أن جميع الضحايا في العشرينات من العمر.

وباشر المسعفون التابعون لنجمة داود الحمراء في تقديم العلاج الطبي على الفور إلى المصابين، وأكدوا أن حالتهم متوسطة وهم في كامل وعيهم .

ومن جانبه، أكد الناطق بلسان الشرطة، في تقرير أولي له بخصوص العملية، أن "المنفذ وصل قبل فترة وجيزة إلى منطقة النبي موسى وقام بدهس مواطن، ومن هناك واصل طريقه إلى مفترق الموج ودهس مواطنًا آخر"، مشيرا إلى أن الشرطة قامت بتحييد المنفذ

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