بعد توقيع الاتفاق مع لبنان :رئيس الحكومة الإسرائيلية يزور منصة كاريش

يشار الى أن استخراج الغاز من خزان كاريش بدأ الاسبوع الماضي وتزامن مع توقيع الاتفاق

في أعقاب توقيع الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان والبدء بعملية انتاج الغاز من خزان الغاز "كاريش".صرح رئيس الحكومة يائير لابيد "في هذا المكان يوجد مستقبل طاقة واقتصاد دولة إسرائيل. انتاج الغاز من منصة كاريش سيخفض أسعار الطاقة في إسرائيل, وستتحول دولة إسرائيل الى موردة طاقة اقليمية وستساعد اوروبا في مواجهة أزمة الطاقة، من هنا سيخرج الغاز الذي سيضمن تخفيض غلاء المعيشة. هذا انجاز كبير لدولة إسرائيل".

وتلقي رئيس الحكومة يائير لابيد إحاطة من المدير العام لشركة "انرجيان" شاؤول تسيمح حول حيثيات عملية انتاج الغاز التي بدأت يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. ولاحقا زار لابيد غرفة المراقبة بالموقع، وتحدث مع الموظفين الإسرائيليين في الشركة وتوجه الى نقطة مراقبة للمنصة والمنطقة.

وذكر البيان الصادر عن رئيس الحكومة إن رئيس الحكومة لابيد أصر على أن الاتفاق، وايضا مواصلة انتاج الغاز من ’كاريش’ تضمن استقرار الاقتصاد والطاقة لدولة إسرائيل على مدار سنوات طويلة الى الأمام، وستساهم كثيرا بخفض غلاء المعيشة, وأفيد أنه في أعقاب انتاج الغاز من كاريش، من المتوقع انخفاض بأسعار الطاقة في إسرائيل وفي المقابل ستزيد إنتاج الغاز الطبيعي منه، وستساعد اوروبا في مواجهة أزمة الطاقة بالقارة.

ورافق لابيد في زيارته المديرة العامة لديوان رئيس الحكومة نعما شولتس، رئيس مجلس الأمن القومي د.ايال حولتا، المدير العام لوزارة الخارجية الون اوشفيتز، سكرتير رئيس الحكومة العسكري الجنرال افي جيل ومسؤولين آخرين, شركة ’انرجيان’ صاحبة حق استخراج الغاز من خزاني كاريش وتانين، بدأت عملية انتاج الغاز وتوفيره لعملائها. الغاز الطبيعي من خزان كاريش سيوفر الكهرباء للزبائن في إسرائيل ابتداء من نهاية الأسبوع الأخير.